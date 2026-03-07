Доля торгов в выходные дни на Мосбирже превысила 7% среднего объема будней
Среднедневной объем торгов в выходные дни на фондовом рынке Мосбиржи за год достиг 10,4 млрд руб., что составляет 7,7% от дневного объема в будни. С момента запуска торгов в выходные 1 марта 2025 г. общий объем сделок составил 802,2 млрд руб., общее количество инвесторов, которые совершали сделки в эти дни, достигло 2,2 млн инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные площадки.
Управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин сообщил, что частные инвесторы доминируют на рынке в выходные, составляя более 88% объема торгов. В эти дни в сделках участвуют более 100 000 человек. По его словам, площадка планирует расширять время торгов в выходные и увеличивать количество доступных инструментов.
Торги в выходные проходят в субботу и воскресенье с 9:50 до 19:00 мск в рамках дополнительной сессии. Для минимизации волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы сужены до 3% от последней цены предыдущего дня. В настоящее время к торгам в выходные допущены 289 акций и паев биржевых паевых фондов.
Мосбиржа объявила, что в выходные дни 14–15 и 28–29 марта торги на фондовом и срочном рынках пройдут в формате дополнительной сессии выходного дня с 09:50 до 19:00 мск и будут частью следующего торгового дня.
9 марта торги будут проводиться на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, валютном рынке и рынке драгметаллов, срочном рынке и рынке СПФИ. На валютном рынке и рынке драгметаллов торги пройдут по всем инструментам, за исключением сделок с расчетами «сегодня» и сделок своп, чья дата исполнения обязательств по первым частям приходится на день их заключения. Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке СПФИ осуществится с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающим обязательства в рублях, помимо депозитной маржи.