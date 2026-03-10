В феврале сделки с облигациями на Мосбирже заключали более 739 000 человек
В феврале частные инвесторы вложили в облигации на фондовом рынке Мосбиржи 190,7 млрд руб. Из этой суммы 48,6% составили вложения в рублевые облигации федерального займа (ОФЗ), 35,8% – в корпоративные облигации, а 15,7% – в облигации в иностранной валюте.
Объем первичного размещения облигаций в феврале достиг 1,8 трлн руб., из которых 220 млрд руб. пришлось на однодневные облигации. Доля ОФЗ в общем объеме первичных размещений составила 36%, что на 7 процентных пунктов больше, чем в феврале 2025 г.
Объем вторичных торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями в феврале составил 2,1 трлн руб. В частности, вторичные торги ОФЗ превысили 1 трлн руб., увеличившись на 31,8% по сравнению с февралем 2025 г., а торги негосударственными облигациями составили 692,8 млрд руб. Среднедневной объем торгов достиг 205,5 млрд руб.
На внебиржевых торгах с центральным контрагентом в феврале 2026 г. было совершено сделок на сумму 336,3 млрд руб., что в 2,1 раза больше, чем в феврале 2025 г.
РБК 7 марта сообщал, что среднедневной объем торгов в выходные дни на фондовом рынке Мосбиржи за год достиг 10,4 млрд руб., что составляет 7,7% от дневного объема в будни. С момента запуска торгов в выходные 1 марта 2025 г. общий объем сделок составил 802,2 млрд руб., общее количество инвесторов, которые совершали сделки в эти дни, достигло 2,2 млн инвесторов.