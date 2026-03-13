Газета
Главная / Инвестиции /

ЦБ не выявил системных рисков на рынке розничных инвестиций

Ведомости

Рост числа граждан, вовлеченных в российский финансовый рынок, не привел к нарастанию системных рисков. К такому выводу пришел Банк России по итогам анализа рынка розничных инвестиций.

По данным ЦБ, хотя количественно на рынке преобладают неквалифицированные инвесторы, основное влияние на его конъюнктуру и устойчивость оказывают квалифицированные участники, на которых приходится основная доля торгов.

В 2025 г. такие инвесторы действовали контрциклично – сокращали вложения в периоды роста рынка и увеличивали их во время снижения котировок. Это способствовало ограничению ценовой волатильности. Регулятор также отмечает, что для повышения ликвидности и устойчивости рынка важно увеличивать число инвесторов с небольшими и средними портфелями.

Инвесторы переосмысляют риски эмитентов облигаций низших эшелонов

Инвестиции / Рынки

Большинство частных инвесторов предпочитает акции «голубых фишек» и наиболее надежные облигации. При этом они постепенно пополняют портфели новыми инструментами, диверсифицируя вложения.

В то же время интерес розничных инвесторов по-прежнему сосредоточен преимущественно на бумагах финансового и нефтегазового сектора, а также на государственных облигациях. Это свидетельствует о низкой отраслевой диверсификации портфелей.

«При смене рыночных циклов это может негативно влиять на доходность их инвестиций, поэтому важно усиливать диверсификацию портфелей по отраслям», – пояснили в ЦБ.

27 февраля Банк России сообщал о том, что чистый приток средств на индивидуальные инвестиционные счета в 2025 г. достиг 231 млрд руб., что в 3,7 раза превышает показатель предыдущего года. Основной объем поступлений – 104 млрд руб. – пришелся на октябрь – декабрь 2025 г., когда инвесторы стремились получить налоговый вычет в начале следующего года. Этот показатель стал рекордным квартальным результатом с момента запуска ИИС в 2015 г.

