ЦБ не выявил системных рисков на рынке розничных инвестиций

27 февраля Банк России сообщал о том, что чистый приток средств на индивидуальные инвестиционные счета в 2025 г. достиг 231 млрд руб., что в 3,7 раза превышает показатель предыдущего года. Основной объем поступлений – 104 млрд руб. – пришелся на октябрь – декабрь 2025 г., когда инвесторы стремились получить налоговый вычет в начале следующего года. Этот показатель стал рекордным квартальным результатом с момента запуска ИИС в 2015 г.