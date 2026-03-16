Путин разрешил «Аэрофлоту» приобрести акции поставщика бортпитания «Аэромар»

11 марта сообщалось, что группа «Аэрофлот», включая авиакомпании «Россия» и «Победа», по итогам 2025 г. обеспечила 51,5% перевозок на внутренних воздушных линиях России. Это стало максимальным показателем за всю постсоветскую историю компании. Всего в 2025 г. на ВВЛ «Аэрофлот» перевез 42 млн человек. А на международных воздушных линиях компания увеличила пассажиропоток на 5,5% до 13,4 млн человек.