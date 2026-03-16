Инвестиции

Путин разрешил «Аэрофлоту» приобрести акции поставщика бортпитания «Аэромар»

Ведомости

Президент России Владимир Путин разрешил «Аэрофлоту» приобрести 4900 акций производителя бортового питания «Аэромар». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Аэромар» занимается производством питания для авиапассажиров. До этого 49% компании через дочернюю структуру принадлежали немецкой LSG Group Lufthansa, тогда как 51% акций находился у «Аэрофлота».

11 марта сообщалось, что группа «Аэрофлот», включая авиакомпании «Россия» и «Победа», по итогам 2025 г. обеспечила 51,5% перевозок на внутренних воздушных линиях России. Это стало максимальным показателем за всю постсоветскую историю компании. Всего в 2025 г. на ВВЛ «Аэрофлот» перевез 42 млн человек. А на международных воздушных линиях компания увеличила пассажиропоток на 5,5% до 13,4 млн человек.

