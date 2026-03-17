Акции «Сбера» выросли после заявления Грефа о планах по прибыли и дивидендам
Акции «Сбера» растут после заявления председателя правления банка о планах по прибыли и дивидендам. По состоянию на 15:17 мск цена за акцию на Московской бирже выросла на 0,75% до 318,78 руб.
Ранее прошла рабочая встреча президента РФ Владимира Путина и председателя правления Сбербанка Германа Грефа. В ходе нее глава банка заявил, что «Сбер» вложит в дивиденды 50% от 853 млрд. Он также отметил, что Сбербанк планирует заработать больше прибыли в 2026 г., чем в 2025 г., чтобы выполнить целевые показатели по стратегии.
В 2025 г. Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ, принимая во внимание события после отчетной даты, на 8,2% год к году – до 1,6 трлн руб. при рентабельности капитала в 22%. В декабре банк заработал 325,9 млрд руб. чистой прибыли, увеличив показатель на 7%.
Сбербанк третий год подряд отчитывается о рекордной чистой прибыли. Менеджмент банка обновил и повысил часть прогнозов на 2026 г. Рост кредитования предприятий теперь ожидается на уровне 10–12% (ранее – 9–11%), а депозитов – также на 10–12% (ранее – 8–10%). В рознице прогноз кредитования остался без изменений: 9–11%, а вот по депозитам улучшен до 13–15% с 12–14% в декабрьской оценке.