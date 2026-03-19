ВЭБ.РФ рассказал о сопровождении крупных инвестпроектов
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Мурат Керефов рассказал о параметрах единой федеральной системы поддержки инвестиционных проектов. Выступая на заседании комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции», он сообщил, что инвесторы могут рассчитывать на комплексное сопровождение проектов с объемом вложений от 10 млрд руб.
«Совместно с Минэкономразвития России мы ведем работу по формированию единой федеральной системы поддержки и сопровождения инвестиционных проектов. Мы запустили сервис, позволяющий инвесторам подать заявку на сопровождение проекта, в рамках которого предлагается единый клиентский путь, объединяющий федеральную и региональную инвестиционную инфраструктуру», – сказал Керефов. Он добавил, что для ряда сфер могут устанавливаться другие пороги вложений, например, от 750 млн руб. для сферы здравоохранения и образования.
Ключевой темой заседания комиссии, которое провел губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, стала поддержка бизнеса и реализация инвестпроектов в регионах. Ранее сообщалось, что новая система призвана обеспечить «бесшовный» путь для инвестора – от идеи до локализации и подбора мер господдержки.
Президент Владимир Путин поручил создать единую систему сопровождения инвестиций на базе ВЭБ.РФ с участием Минэкономразвития 2 декабря 2025 г. по итогам форума «Россия зовет!».
Замглавы Минэкономразвития Денис Тюпышев подчеркивал, что инвестор должен получать последовательную поддержку на всех этапах, а совместно с ВЭБ.РФ уже разработан единый бизнес-процесс.