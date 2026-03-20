Чистый убыток «Лукойла» составил 1,06 трлн рублей в 2025 году

Чистый убыток «Лукойла» составил 1,06 трлн рублей в 2025 годуКомпания полностью списала инвестиции в зарубежные активы
Чистый убыток «Лукойла» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по результатам 2025 г. составил 1,06 трлн руб. по сравнению с чистой прибылью в размере 851,5 млрд руб. в предыдущем году.
Выручка компании от реализации (с учетом акцизов и экспортных пошлин) за прошлый год снизилась до 3,8 трлн руб. относительно 4,4 трлн руб. в 2024 г. Прибыль до налогообложения составила 219,3 млрд руб. против 1,1 трлн руб. годом ранее.
«Лукойл» полностью списал инвестицию в Lukoil International GmbH (Швейцария), владеющей его зарубежными активами, и признал убыток от выбытия и обесценения в 1,667 трлн руб. Группа не может оценить вероятность возможных результатов продажи, отчуждения или передачи инвестиции в компанию, поскольку результат зависит от решения управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).
В случае согласования сделки по продаже активов деньги с высокой вероятностью зачислят на специальный счет и вывести средства с него будет возможно только после снятий санкций. На фоне неопределенности периода снятия ограничений и получения денег от продажи руководство оценило инвестицию в капитал Lukoil International по стоимости приблизительно равной нулю.
20 марта совет директоров «Лукойла» дал рекомендацию выплатить дивиденды по итогам 2025 г. в размере 278 руб. на одну акцию. Годовое общее собрание акционеров компании назначено на 23 апреля.
22 октября 2025 г. OFAC ввело санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Лукойл – Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл – АИК». После этого группа сообщила о готовности продать свои зарубежные активы. 29 января 2026 г. «Лукойл» заключил соглашение с американской Carlyle о продаже Lukoil International GmbH.