«Россети» увеличили инвестиционную программу на 2026 год на 18,2%
Инвестиционная программа «Россетей» на 2026 г. увеличилась на 18,2% относительно предыдущего года и достигла 857 млрд руб. Об этом заявил журналистам глава компании Андрей Рюмин.
«Сейчас идет тот период, когда мы корректируем нашу инвестиционную программу. Я думаю, что после корректировки она даже немного вырастет», – уточнил Рюмин (цитата по ТАСС).
По его словам, динамика первых двух месяцев года была неплохой в связи с холодной температурой, что сильно повлияло на потребление электроэнергии и выручку группы. В прошлом году первые два месяца просели по отпуску электроэнергии, поскольку зима была теплая. В этом году январь и февраль продемонстрировали рост выручки, поэтому компания может строить более оптимистичные планы на инвестпрограмму.
По итогам девяти месяцев 2025 г. выручка ПАО «Россети» по РСБУ увеличилась на 5,9% в сравнении с тем же периодом 2024 г. и составила 275,4 млрд руб. Чистая прибыль выросла до 153,2 млрд руб.