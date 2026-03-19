«Россети» начали снимать «лишнее» оборудование региональных операторов

«Россети» начали снимать «лишнее» оборудование региональных операторовДо 1 июля действует старая методика расчета тарифов, настаивают провайдеры
Свыше 30 интернет-провайдеров из Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов столкнулись с тем, что региональные подразделения «Россетей» с февраля начали без согласования демонтировать оборудование операторов со своих опор. Об этом заявил «Ведомостям» президент Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрий Галушко и подтвердили представители нескольких региональных провайдеров.
По словам владельца провайдера Zextel из Ленинградской области Олега Зиборова, представители «Россети Ленэнерго» 10 раз с ноября 2025 г. без решений суда проводили демонтаж линий связи и четырежды повреждали оборудование операторов, а правоохранительные органы не реагировали на жалобы собственника телекомкомпании.