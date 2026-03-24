Чистая прибыль Дом.РФ выросла на 94% за два месяца 2026 года
Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО за январь – февраль 2026 г. увеличилась на 94% относительно аналогичного периода прошлого года и достигла 18,4 млрд руб. Рентабельность капитала составила 23,7%.
Чистые процентные доходы выросли на 48% по сравнению с таким же периодом 2025 г. до 28,5 млрд руб. Чистые комиссионные доходы возросли на 47% и достигли 7,62 млрд руб. Расходы на создание резервов и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, увеличились на 16% и составили 6,47 млрд руб.
Кредитный портфель юридических лиц показал рост на 0,1% с начала года до 2,7 трлн руб. Кредитный портфель физических лиц вырос на 1% за два месяца и достиг 0,8 трлн руб. Средства юрлиц снизились на 6% и составили 1,3 трлн руб. Средства физлиц возросли на 3% до 1,6 трлн руб.
18 февраля Дом.РФ представил результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль госкорпорации за год увеличилась на 35,1% по сравнению с 2024 г. и достигла 88,8 млрд руб. при рентабельности 21,6%. Активы выросли на 15% до 6,4 трлн руб.
Заместитель генерального директора, финансовый директор Дом.РФ Давид Овсепян заявил о планах корпорации направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за прошлый год, или 246,9 руб. на акцию.