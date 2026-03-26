Инвестиции

«Ростелеком» планирует выплатить дивиденды за 2025 год

Ведомости

«Ростелеком» планирует выплатить дивиденды по результатам 2025 г. Это подтвердил журналистам президент компании Михаил Осеевский в кулуарах съезда РСПП, передает ТАСС.

По его словам, дивиденды будут выплачены «в том размере, в каком будет принято решение».

26 февраля «Ростелеком» опубликовал результаты за 2025 г. Выручка компании за год выросла на 12% относительно 2024 г. и составила 872,8 млрд руб. Показатель OIBDA в прошлом году возрос на 9% и достиг 331 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 37,9% против 38,8% годом ранее. Чистая прибыль сократилась до 18,7 млрд руб. по сравнению с 24,1 млрд руб. в предыдущем году. Капитальные вложения упали на 12% до 158 млрд руб.

25 июля 2025 г. акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды за 2024 г. в размере 2,71 руб. на одну обыкновенную акцию и 6,25 руб. – на привилегированную типа А. Всего на выплату дивидендов было направлено 10,2 млрд руб.

