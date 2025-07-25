Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды за 2024 год
Акционеры ПАО «Ростелеком» утвердили дивиденды за 2024 г. в размере 2,71 руб. на одну обыкновенную акцию и 6,25 руб. – на привилегированную типа А. Это следует из сообщения компании в центре раскрытия корпоративной информации.
На выплату дивидендов будет направлено 10,2 млрд руб.
По итогам 2024 г. выручка «Ростелекома» по МСФО составила 779 млрд руб., увеличившись на 10%. Чистая прибыль составила 24,1 млрд руб. против 42,3 млрд руб. за 2023 г.
Показатель OIBDA вырос на 7% до 302,5 млрд руб, рентабельность по нему составила 38,8% против 40,0% за 2023 г. Операционная прибыль – 124,3 млрд руб. после 119,3 млрд руб. в 2023 г.
В мае президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил, что дочерние компании ПАО «Ростелеком» АО «Центр хранения данных» (ЦХД) и ГК «Солар» завершили технические процедуры в рамках подготовки к IPO. Вместе с тем, размещение возможно при снижении ключевой ставки до 10%, уточнял Осеевский.