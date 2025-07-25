Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды за 2024 год

Акционеры ПАО «Ростелеком» утвердили дивиденды за 2024 г. в размере 2,71 руб. на одну обыкновенную акцию и 6,25 руб. – на привилегированную типа А. Это следует из сообщения компании в центре раскрытия корпоративной информации.