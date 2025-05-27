Дочерние компании «Ростелекома» технически готовы к IPO

В ноябре 2024 г. стало известно, что «Ростелеком» отложил первичное публичное предложение ЦХД. Осеевский говорил тогда, что «при нынешней цене денег это перспектива не ближайшего времени». При этом к проведению IPO была проведена большая подготовка, в том числе состоялось преобразование ЦХД в АО. В том же месяце в компании подтвердили, что планы провести IPO «дочки» «Ростелекома» «Солар» сохраняются.