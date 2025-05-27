Дочерние компании «Ростелекома» технически готовы к IPO
Дочерние компании ПАО «Ростелеком» АО «Центр хранения данных» (ЦХД) и ГК «Солар» завершили технические процедуры в рамках подготовки к IPO. Об этом президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил «Интерфаксу».
Осеевский уточнил, что все «формальные вещи» для проведения IPO пройдены, но в компании смотрят на «объективную ситуацию». Размещение возможно при снижении ключевой ставки до 10%, пояснил он.
В ноябре 2024 г. стало известно, что «Ростелеком» отложил первичное публичное предложение ЦХД. Осеевский говорил тогда, что «при нынешней цене денег это перспектива не ближайшего времени». При этом к проведению IPO была проведена большая подготовка, в том числе состоялось преобразование ЦХД в АО. В том же месяце в компании подтвердили, что планы провести IPO «дочки» «Ростелекома» «Солар» сохраняются.
«Ростелеком» в апреле 2021 г. на презентации своей стратегии до 2025 г. заявлял о планах привлечения стратегических партнеров или проведения IPO некоторых ключевых бизнес-направлений. Среди них компания указывала ЦОД и облачные сервисы, информбезопасность, цифровую медицину и др.