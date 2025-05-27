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Дочерние компании «Ростелекома» технически готовы к IPO

Ведомости

Дочерние компании ПАО «Ростелеком» АО «Центр хранения данных» (ЦХД) и ГК «Солар» завершили технические процедуры в рамках подготовки к IPO. Об этом президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил «Интерфаксу».

Осеевский уточнил, что все «формальные вещи» для проведения IPO пройдены, но в компании смотрят на «объективную ситуацию». Размещение возможно при снижении ключевой ставки до 10%, пояснил он.

В ноябре 2024 г. стало известно, что «Ростелеком» отложил первичное публичное предложение ЦХД. Осеевский говорил тогда, что «при нынешней цене денег это перспектива не ближайшего времени». При этом к проведению IPO была проведена большая подготовка, в том числе состоялось преобразование ЦХД в АО. В том же месяце в компании подтвердили, что планы провести IPO «дочки» «Ростелекома» «Солар» сохраняются.

«Ростелеком» в апреле 2021 г. на презентации своей стратегии до 2025 г. заявлял о планах привлечения стратегических партнеров или проведения IPO некоторых ключевых бизнес-направлений. Среди них компания указывала ЦОД и облачные сервисы, информбезопасность, цифровую медицину и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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