Выручка «Ростелекома» в 2024 году составила 779 млрд рублей
«Ростелеком» объявил финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2024 г. Выручка за прошлый год составила 779 млрд руб., увеличившись на 10%. Чистая прибыль составила 24,1 млрд руб. против 42,3 млрд руб. за 2023 г., говорится в сообщении компании.
За год показатель OIBDA вырос на 7% до 302,5 млрд руб, рентабельность по нему составила 38,8% против 40,0% за 2023 г. Капитальные вложения выросли на 21% до 178,8 млрд руб. (22,9% от выручки). Операционная прибыль – 124,3 млрд руб. против 119,3 млрд руб.
Выручка в IV квартале 2024 г. выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 233,9 млрд руб. OIBDA увеличилась на 8% – до 80,2 млрд руб., при этом рентабельность снизилась с 35,3% до 34,3%. Фактические показатели по выручке оказались чуть ниже консенсус-прогноза (234,4 млрд руб.), тогда как OIBDA превысила ожидания аналитиков, которые прогнозировали 78,3 млрд руб.
Рост выручки был обусловлен увеличением доходов от мобильной связи и цифровых сервисов. Чистая прибыль компании за квартал выросла в 2,5 раза и составила 4,7 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) за IV квартал достиг 18,8 млрд руб., тогда как годом ранее показатель был отрицательным (-27,4 млрд руб.). По итогам всего 2024 г. FCF составил 40,3 млрд руб., что на 29% ниже уровня 2023 г. (56,8 млрд руб).
По словам главы компании Михаила Осеевского, «Ростелеком» в целом успешно завершил 2024 г., показав двузначные темпы роста выручки и добившись увеличения операционной прибыли до амортизации.
«Основные драйверы роста компании – сервисы мобильной связи и цифровые инновационные продукты. В 2024 г. вклад цифровой линейки сервисов в выручку компании превысил 23%, а масштаб цифрового бизнеса в абсолютном выражении приблизился к внушительной отметке 200 млрд руб.», – подчеркнул Осеевский.
12 ноября 2024 г. сообщалось, что чистая прибыль «Ростелекома» с января по сентябрь упала на 52% год к году и составила 19,3 млрд руб. Наряду с этим выручка «Ростелекома» с января по сентябрь выросла до 546,1 млрд руб. – на 10% год к году. Показатель OIBDA увеличился до 222,3 млрд руб. (на 6%), а рентабельность по OIBDA составила 40,7%, в то время как в аналогичном периоде 2023 г. показатель равнялся 42%. Рост капитальных вложений за девять месяцев составил 47% – до 113,4 млрд руб. (20,8% от выручки). FCF снизился до 21,5 млрд руб. с 84,2 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года.