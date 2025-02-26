Выручка «Ростелекома» в 2024 году составила 779 млрд рублей

12 ноября 2024 г. сообщалось, что чистая прибыль «Ростелекома» с января по сентябрь упала на 52% год к году и составила 19,3 млрд руб. Наряду с этим выручка «Ростелекома» с января по сентябрь выросла до 546,1 млрд руб. – на 10% год к году. Показатель OIBDA увеличился до 222,3 млрд руб. (на 6%), а рентабельность по OIBDA составила 40,7%, в то время как в аналогичном периоде 2023 г. показатель равнялся 42%. Рост капитальных вложений за девять месяцев составил 47% – до 113,4 млрд руб. (20,8% от выручки). FCF снизился до 21,5 млрд руб. с 84,2 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года.