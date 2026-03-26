Котировки «Мечела» упали после отчета за 2025 год
Котировки «Мечела» на торгах Москвоской биржи снизились после публикации отчета по МСФО по результатам 2025 г.
По состоянию на 16:00 мск обыкновенные акции компании подешевели на 2,7% до 65,97 руб. за бумагу, привелигированные акции потеряли 1,4% и достигли 64,8 руб.
26 марта «Мечел» представил результаты за 2025 г. Выручка компании упала на 26% относительно 2024 г. и достигла 287 млрд руб. Валовая прибыль снизилась до 44,7 млрд руб. по сравнению со 102 млрд руб. годом ранее. Консолидированная EBITDA сократилась на 86% и составила 7,7 млрд руб. Рентабельность по показателю уменьшилась до 3% с 14% в предыдущем году. Чистый долг без пеней и штрафов вырос на 8% и составил 279,3 млрд руб. на 31 декабря. Соотношение чистого долга к EBITDA увеличилось до 36,1х с 4,6х на конец 2024 г.
Показатель убытка, приходящегося на акционеров, достиг 78,6 млрд руб. с убытка в размере 37,1 млрд руб. в 2024 г. из-за значительного снижения выручки в добывающем и металлургическом сегментах.
25 декабря 2025 г. директор финансового управления «Мечела» Александр Овчинников заявил, что компания по итогам договоренностей с банками-кредиторами снизила нагрузку на денежный поток в 2025–2026 гг. на около 132 млрд руб. В итоге снижение нагрузки по основному долгу составило 91 млрд руб., еще порядка 41 млрд руб. – по процентным и лизинговым платежам.