Минфин разместил ОФЗ почти на 58 млрд рублей
Минфин РФ провел аукцион по размещению облигаций федерального займа серии 26235 с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) на 57,968 млрд руб. Об этом говорится в материалах ведомства.
Спрос на бумаги составил 106,434 млрд руб. Средневзвешенная цена достигла 72,6603% от номинала, доходность – 14,18% годовых. Погашение выпуска запланировано на 12 марта 2031 г.
1 апреля министерство также разместило ОФЗ-ПД двух серий. По выпуску 26253 с погашением 6 октября 2038 г. выручка составила 50,3 млрд руб., цена отсечения – 92,7388% от номинала, доходность – 14,76% годовых
По выпуску 26249 с погашением 16 июня 2032 г. объем размещения достиг 149,8 млрд руб., цена отсечения составила 87,5505% от номинала, доходность – 14,55% годовых.
8 апреля «Ведомости» писали, что рост спроса со стороны банков на ОФЗ может ограничиваться налоговыми факторами. В частности, речь идет об увеличении отложенных налоговых активов, которые фактически представляют собой переплату по налогам и могут использоваться для их снижения в будущем.