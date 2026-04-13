«Яндекс Пэй» и «ВИМ Инвестиции» запустили инвестиционный фонд

Фонд позволит пользователям «Яндекс Пэй» инвестировать в инструменты денежного рынка с потенциальной доходностью, сопоставимой с уровнем ставок рынка и ключевой ставки Центробанка, при сохранении консервативного уровня риска. Его стратегия предполагает вложения в высоколиквидные инструменты денежного рынка, минимальная сумма инвестиций составит от 100 руб. Переход от платежей к накоплениям и краткосрочным инвестициям происходит в одном приложении.