«Яндекс Пэй» и «ВИМ Инвестиции» запустили инвестиционный фонд
«Яндекс Пэй» и «ВИМ Инвестиции» запустили совместный открытый паевый инвестиционный фонд «Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли».
Фонд позволит пользователям «Яндекс Пэй» инвестировать в инструменты денежного рынка с потенциальной доходностью, сопоставимой с уровнем ставок рынка и ключевой ставки Центробанка, при сохранении консервативного уровня риска. Его стратегия предполагает вложения в высоколиквидные инструменты денежного рынка, минимальная сумма инвестиций составит от 100 руб. Переход от платежей к накоплениям и краткосрочным инвестициям происходит в одном приложении.
Фонд рассчитан на инвесторов, желающих разместить деньги в низкорисковый инструмент и диверсифицировать портфель без необходимости глубоко разбираться в финансовых продуктах. Он может рассматриваться как альтернатива банковским вкладам и традиционным накопительным решениям.
18 февраля представитель Альфа-банка сообщил «Ведомостям», что банк, «Альфа-капитал» и инвестиционная компания А1 договорились о создании нового инвестиционного фонда объемом до 30 млрд руб., ориентированного на вложения в российские активы. Генеральный директор А1 Александр Файн рассказал, что он позволит клиентам банка инвестировать в проекты компании, которые характеризуются повышенным уровнем риска и, соответственно, потенциально более высокой доходностью.
Фонд намерен инвестировать в российские активы, покупаемые с дисконтом к рыночной стоимости. Среди приоритетных направлений доли в акционерном капитале, права требования, долговые инструменты и иные виды имущественных прав.