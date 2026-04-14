Совет директоров Дом.РФ рекомендовал дивиденды за 2025 год

18 февраля Дом.РФ опубликовал отчетность по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль госкорпорации в прошлом году выросла на 35,1% относительно годом ранее и достигла 88,8 млрд руб. при рентабельности 21,6%. Активы группы продемонстрировали рост на 15% и составили 6,4 трлн руб. Чистые процентные доходы без учета сделок секьюритизации увеличились за год на 41% до 133,3 млрд руб.