Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Инвестиции

Совет директоров Дом.РФ рекомендовал дивиденды за 2025 год

Ведомости

Совет директоров Дом.РФ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2025 г. в размере 246,88 руб. на обыкновенную акцию.

Кроме того, предлагается установить 20-й день с даты принятия решения о выплате датой, на которую определяются лица, у которых есть право на получение дивидендов.

18 февраля Дом.РФ опубликовал отчетность по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль госкорпорации в прошлом году выросла на 35,1% относительно годом ранее и достигла 88,8 млрд руб. при рентабельности 21,6%. Активы группы продемонстрировали рост на 15% и составили 6,4 трлн руб. Чистые процентные доходы без учета сделок секьюритизации увеличились за год на 41% до 133,3 млрд руб.

В ноябре 2025 г. Мосбиржа начала торги акциями Дом.РФ. Во время размещения группа привлекла 25 млрд руб. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона – 1750 руб. за бумагу. По его итогам доля размещенных бумаг составила 10,1% от увеличенного акционерного капитала. Доля государства в капитале – 89,9%. Привлеченные средства планировалось направить на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса корпорации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её