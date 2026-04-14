Совет директоров Дом.РФ рекомендовал дивиденды за 2025 год
Совет директоров Дом.РФ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2025 г. в размере 246,88 руб. на обыкновенную акцию.
Кроме того, предлагается установить 20-й день с даты принятия решения о выплате датой, на которую определяются лица, у которых есть право на получение дивидендов.
18 февраля Дом.РФ опубликовал отчетность по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль госкорпорации в прошлом году выросла на 35,1% относительно годом ранее и достигла 88,8 млрд руб. при рентабельности 21,6%. Активы группы продемонстрировали рост на 15% и составили 6,4 трлн руб. Чистые процентные доходы без учета сделок секьюритизации увеличились за год на 41% до 133,3 млрд руб.
В ноябре 2025 г. Мосбиржа начала торги акциями Дом.РФ. Во время размещения группа привлекла 25 млрд руб. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона – 1750 руб. за бумагу. По его итогам доля размещенных бумаг составила 10,1% от увеличенного акционерного капитала. Доля государства в капитале – 89,9%. Привлеченные средства планировалось направить на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса корпорации.