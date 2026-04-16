Американский инвестор Марк Мобиус умер в возрасте 89 лет
Американский инвестор Марк Мобиус умер 15 апреля на 90-м году жизни. Об этом говорится в публикации на его странице в LinkedIn (заблокирована на территории РФ).
«Джон Ниниа, партнер Mobius Investments, и Эрик Нгуен, партнер Mobius Investments, возьмут на себя руководящие обязанности. Фирма продолжит свою деятельность без изменений в инвестиционном подходе или повседневной работе», – отмечается в публикации.
Мобиус родился в 1936 г. в США. Он специализировался на рынках инвестиций Африки, Азии, Восточной Европы и Латинской Америки. Кроме того, Мобиус известен тем, что предсказал в 2009 г. финансовый кризис в Азии. После кризиса в 1998 г. он скупал акции российских компаний.
Среди его бизнесов инвестфонд Templeton Africa Fund, созданный в 2012 г., а также Mobius Capital Partners, который он открыл в 2018 г. вместе с коллегами.