«СПБ биржа» возобновила торги акциями «Т-технологий» после сплита
«СПБ биржа» возобновила торги обыкновенными акциями «Т-технологий» после проведения дробления ценных бумаг.
По итогам сплита одну бумагу конвертировали в 10. Площадка установила следующие параметры торгов: шаг цены – 0,02 руб., лот – 1 акция.
17 апреля Мосбиржа также возобновила торги акциями компании. «Т-технологии» уточняли, что сплит не повлиял на регулярность дивидендов и их периодичность. Там заявили, что рассчитывают увеличить сумму дивидендов на 20% в 2026 г. Владельцы могут получить ближайшую выплату в 4,5 руб. на акцию весной после одобрения акционеров.
12 марта общее собрание акционеров «Т-технологий» утвердило сплит акций в пропорции 1 к 10. Компания планировала снизить номинальную стоимость бумаг с 3,6 до 0,36 руб. за акцию, но их суммарное число при этом нарастить в 10 раз – с 268,27 млн штук до 2,68 млрд штук.