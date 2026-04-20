FabricaONE.AI собирается провести IPO на Мосбирже
Ведущий российский разработчик программного обеспечения на основе искусственного интеллекта FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) сообщил о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) акций на Московской бирже в апреле 2026 г.
В рамках размещения инвесторам предложат бумаги дополнительной эмиссии. Действующие акционеры компании не собираются продавать акции и хотят сохранить значимую долю в капитале. Итоговый объем IPO и ценовой диапазон объявят перед открытием книги заявок.
Заявки на покупку акций российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы смогут подать через ведущих брокеров.
В рамках проведения IPO разработчик стремится привлечь капитал для развития продуктового портфеля и укрепления позиций на целевых рынках, расширить возможности для финансирования стратегических инициатив и сделок M&A, а также получить публичный статус и рыночные котировки, отражающие динамику бизнеса и перспективы роста. Привлеченные во время размещения средства планируется направить на финансирование масштабирования бизнеса.
20 апреля РБК со ссылкой на источники писал, что FabricaONE.AI решила провести IPO на Мосбирже до конца апреля этого года. Один из собеседников издания рассказал о планах компании привлечь около 2–3 млрд руб. В зависимости от рыночных условий, оценки и уровня спроса, полученных при проведении сделки, разработчик может увеличить ее размер.