GAZP125,44+0,23%CNY Бирж.10,962+0,09%IMOEX2 767,7+0,22%RTSI1 162,54+0,22%RGBI120,88+0,11%RGBITR786,52+0,14%
Акционеры «Лукойла» утвердили финальные дивиденды в 278 рублей за акцию

Ведомости

Акционеры «Лукойла» утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в размере 278 руб. за акцию, сообщил «Интерфакс».

Датой, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов, установили 4 мая.

20 марта совет директоров компании «Лукойл» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в аналогичном размере.

Промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев были назначены в размере 397 руб. на акцию. Суммарный дивиденд за 2025 г. составит 675 руб.

1 ноября «Лукойл» опубликовал отчетность по РСБУ за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль компании сократилась на 14,2% по сравнению с годом ранее до 352,479 млрд руб. Выручка упала на 8,1% и составила 1,95 трлн руб. Себестоимость уменьшилась на 10,3% и достигла 1,43 трлн руб. Валовая прибыль снизилась на 1,3% до 518,65 млрд руб. Прибыль от продаж упала на 5,8% и составила 374,35 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась почти на 16% до 380,41 млрд руб.

