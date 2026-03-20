СД «Лукойла» рекомендовал дивиденды в 278 рублей за 2025 год

11 марта стало известно, что на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке акции российских нефтяных компаний заняли первые места в топе самых востребованных бумаг «Сберинвестиций». В топ-10 по объему покупок вошли акции «Роснефти», в которые инвесторы вложили 7,8 млрд руб., «Лукойла» – 5 млрд руб., «Газпрома» – 4,2 млрд руб., «Новатэка» – 3,6 млрд руб., «Сбера» – 2,5 млрд руб., «Татнефти» – 2,5 млрд руб., «Русснефти» – 2,1 млрд руб, ВТБ – 1,7 млрд руб., «Полюса» – 1,3 млрд руб. и ЮГК – 1,1 млрд руб.