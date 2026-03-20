СД «Лукойла» рекомендовал дивиденды в 278 рублей за 2025 год

Ведомости

Совет директоров компании «Лукойл» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 278 руб. на одну акцию. Об этом сообщает компания на сайте раскрытия корпоративной информации.

Отмечается, что годовое общее собрание акционеров назначено на 23 апреля. Датой, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов, установили 4 мая.

11 марта стало известно, что на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке акции российских нефтяных компаний заняли первые места в топе самых востребованных бумаг «Сберинвестиций». В топ-10 по объему покупок вошли акции «Роснефти», в которые инвесторы вложили 7,8 млрд руб., «Лукойла» – 5 млрд руб., «Газпрома» – 4,2 млрд руб., «Новатэка» – 3,6 млрд руб., «Сбера» – 2,5 млрд руб., «Татнефти» – 2,5 млрд руб., «Русснефти» – 2,1 млрд руб, ВТБ – 1,7 млрд руб., «Полюса» – 1,3 млрд руб. и ЮГК – 1,1 млрд руб.

29 января «Лукойл» объявил о заключении сделки по продаже Carlyle активов в Казахстане. Соглашение не эксклюзивное и зависит от выполнения ряда условий, включая получение согласований от регуляторов – например, управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

