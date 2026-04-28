CNY Бирж.10,973+0,31%MGTS1 0640%BISVP10,04-1,38%IMOEX2 711,46-0,77%RTSI1 141,81-0,77%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,79-0,09%
Главная / Инвестиции /

Банк России считает криптовалюты волатильным активом

Ведомости

Центробанк сохраняет осторожность в вопросе криптовалют, так как считает их высокорискованным активом, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе «Альфа-саммита».

«Мы считаем, что актив криптовалюты – волатильный, рискованный, подвержен санкциям. Инвесторы, если в него вкладывают, должны понимать, что могут потерять часть своих вложений, поэтому отношение к этому активу не очень изменилось», – сказала она.

28 апреля Минфин предложил поправки в Налоговый кодекс о донастройке налогообложения цифровых валют и криптовалют. Платить налог обязаны будут агенты – брокеры или доверительные управляющие, на чей счет поступают такие доходы. При их получении в виде промежуточных выплат по иностранным цифровым правам налоговым агентом будет считаться цифровой депозитарий.

В конце марта председатель ЦБ отмечала, что вложения в криптовалюту, которая выпускается вне юрисдикции России, являются высокорискованной инвестицией. Она говорила, что криптовалюта применяется в расчетах, однако регулятор не считает нужным стимулировать этот процесс.

