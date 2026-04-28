Минфин предложил обязать платить налоги за криптовалюту брокеров и управляющих
Минфин предложил поправки в Налоговый кодекс (НК) о донастройке налогообложения цифровых валют и криптовалют. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, участвовавших в обсуждении правкомиссии по законопроектной деятельности.
Платить налог обязаны будут агенты – брокеры или доверительные управляющие, на чей счет поступают такие доходы. При их получении в виде промежуточных выплат по иностранным цифровым правам налоговым агентом будет считаться цифровой депозитарий.
Обязанность учитывать только документально подтвержденные расходы, а также хранить заверенные копии документов, которые могут доказать их, в течение пяти лет будет распространяться на агентов. В случае если до конца календарного года удержать НДФЛ из находящихся в их распоряжении средств не удастся, они будут обязаны сообщать об этом до 25 февраля самому налогоплательщику и налоговому органу, говорится в документе.
Минфин также намерен освободить от НДС услуги цифровых депозитариев и обменников цифровых валют, а также «сопутствующие услуги» в сфере их обмена и выпуска. Исключение составит продажа лицензий на программные обеспечения.
В апреле правительство внесло в Госдуму два проекта федерального закона, направленных на урегулирование оборота цифровых валют и совершенствование законодательства в области цифровых прав. 21 апреля они приняты Госдумой в первом чтении.
Инициативы признают цифровую валюту имуществом, вводят общие требования к ее обороту. Граждане России смогут легально инвестировать в криптовалюту на лицензированных российских площадках, пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний при проведении операций с ней. Полномочия по регулированию криптовалюты предлагается дать Банку России.