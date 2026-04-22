Финансы /

Эксперты опасаются ухода владельцев криптовалют в серую зону из-за новых законов

Ведомости

Обладатели цифровых валют могут массово уйти в серую зону из-за текущей редакции криптозаконопроектов, указала Ассоциация экспертов рынка цифровых прав (АРЦП), сообщили «Ведомости».

Дело в том, что законопроекты предусматривают право резидентов совершать операции с цифровой валютой только с участием лиц, которые организуют ее обращение.

Кроме того, документ почти полностью исключает некастодиальные кошельки (подконтрольны пользователю, а не посреднику) из легального поля. Эксперты из АРЦП считают, что это влечет риски вывода средств резидентов за пределы России, чтобы использовать регуляторные преимущества других юрисдикций, в том числе.

Эксперты указали властям на противоречия и риски криптозаконопроектов

Финансы / Рынки

1 апреля 2026 г. правительство внесло в Госдуму два проекта федерального закона, направленных на урегулирование оборота цифровых валют и совершенствование законодательства в области цифровых прав. 21 апреля они приняты Госдумой в первом чтении.

Документ признает цифровую валюту имуществом, вводит общие требования к ее обороту. Полномочия по регулированию криптовалюты предлагается дать Банку России. Граждане России смогут легально инвестировать в криптовалюту на лицензированных российских площадках, пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний при проведении операций с ней.

Предложения АРЦП поступили в Минфин и будут рассмотрены при доработке пакета законопроектов ко второму чтению, сообщил «Ведомостям» представитель министерства.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте