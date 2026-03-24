Набиуллина считает высокорискованными вложения в криптовалюту вне юрисдикции РФ
Вложения в криптовалюту, выпускаемую вне юрисдикции России, являются высокорискованной инвестицией. Об этом заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета регулятора за 2025 г.
«Понятно, что они применяются в расчетах. Но мы не думаем, что это надо стимулировать. Но, действительно, нужно ввести это в легальную форму для того, чтобы в том числе ввести реальную ответственность за нелегальные операции», – подчеркнула она.
23 марта в аппарате зампредседателя кабмина Дмитрия Григоренко сообщили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о регулировании операций с цифровыми валютами. Документ вводит общие требования к обращению криптовалют. Он направлен на сокращение анонимных и нелегальных операций с цифровой валютой, которые злоумышленники используют для мошенничества, отмывания денег или ухода от налогов.
Сейчас криптовалюта в России находится в серой зоне и оплата ею товаров и услуг запрещена. Несмотря на отсутствие законодательства о регулировании цифровой валюты (кроме ее определения из 259-ФЗ), в стране есть инфраструктура для совершения операций с ее использованием. Это более 400 обменных сервисов и криптобирж, которые работают без образования юридического лица или зарегистрированы за рубежом.