В России можно будет легально покупать криптовалюту
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о регулировании операций с цифровыми валютами. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко.
Документ вводит общие требования к обращению криптовалют. Сделки с ними должны будут проходить через легальных посредников, соблюдающих требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Банкам запрещается проводить платежи на неофициальные и иностранные криптобиржи и криптообменники, если операции совершаются без российских лицензируемых посредников. Эти правила не ограничивают законные международные сделки с криптовалютой, они продолжат выполняться в рамках действующего регулирования.
Поправки предусматривают право физических лиц покупать ликвидные криптовалюты из перечня Центробанка. Налоговые резиденты смогут приобретать криптовалюты за рубежом и переводить купленные через российских посредников криптовалюты за границу.
Проект направлен на сокращение анонимных и нелегальных операций с цифровой валютой, которые аферисты используют для мошенничества, отмывания денег или ухода от налогов.
Сейчас криптовалюта в России находится в серой зоне. Оплата ею товаров и услуг в стране запрещена. Но, несмотря на отсутствие законодательства о регулировании цифровой валюты (кроме ее определения из 259-ФЗ), в России функционирует инфраструктура для совершения операций с ее использованием. Это более 400 обменных сервисов и криптобирж, которые работают без образования юридического лица или зарегистрированы за рубежом.
5 марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предложил разрешить банкам и брокерам получать лицензию криптообменников, что позволит им осуществлять операции с криптовалютами на основании действующих лицензий.