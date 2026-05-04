Нефть Brent подорожала до $113 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 г. на лондонской бирже ICE выросла на 5,6% и достигла $113,79 по состоянию на 13:30 мск.
4 мая ОАЭ покинули состав Организации арабских стран – экспортеров нефти (ОАПЕК). С 1 мая страна покинула ОПЕК и ОПЕК+. Эмиратское госагентство WAM писало, что выход из объединений связан с пересмотром производственной политики Абу-Даби, национальными интересами и оценкой текущих и будущих мощностей. Отдельно агентство указало на «потрясения в Персидском заливе и Ормузском проливе», которые также повлияли на такое решение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва уважительно относится к заявлению ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Он уточнил, что в России не рассматривают выход из расширенного формата сотрудничества организации.
3 мая на фоне ухода ОАЭ семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) решили увеличить добычу нефти с июня 2026 г. на 188 000 баррелей в сутки.