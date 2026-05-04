Нефть Brent подорожала до $113 за баррель

4 мая ОАЭ покинули состав Организации арабских стран – экспортеров нефти (ОАПЕК). С 1 мая страна покинула ОПЕК и ОПЕК+. Эмиратское госагентство WAM писало, что выход из объединений связан с пересмотром производственной политики Абу-Даби, национальными интересами и оценкой текущих и будущих мощностей. Отдельно агентство указало на «потрясения в Персидском заливе и Ормузском проливе», которые также повлияли на такое решение.