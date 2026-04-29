Песков: Россия не рассматривает возможность выхода из ОПЕК+
В России не рассматривают вопрос выхода из расширенного формата сотрудничества Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК+), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет», – ответил он на соответствующий вопрос, который прозвучал на фоне объявления ОАЭ о выходе из организации с 1 мая.
28 апреля государственное агентство ОАЭ WAM сообщило, что страна покинет ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 г. Как отметили власти Эмиратов, решение было основано на национальных интересах и анализе текущих и перспективных производственных мощностей. При этом страна будет стремиться к повышению гибкости нефтяной политики.
Формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 г. Помимо России, в состав организации входят Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Бразилия, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан и Южный Судан.