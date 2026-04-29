Песков: Россия не рассматривает возможность выхода из ОПЕК+

28 апреля государственное агентство ОАЭ WAM сообщило, что страна покинет ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 г. Как отметили власти Эмиратов, решение было основано на национальных интересах и анализе текущих и перспективных производственных мощностей. При этом страна будет стремиться к повышению гибкости нефтяной политики.