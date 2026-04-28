ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая

Объединенные Арабские Эмираты выйдут из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 г. Решение принято в рамках долгосрочной стратегической и экономической концепции, сообщило государственное агентство WAM.

В заявлении подчеркивается, что шаг основан на национальных интересах и анализе текущих и перспективных производственных мощностей. Власти страны указали на стремление повысить гибкость нефтяной политики и эффективнее реагировать на изменения глобального рынка.

В WAM отметили, что глобальная энергетическая система зависит от гибких, надежных и доступных поставок. ОАЭ инвестируют в развитие, чтобы эффективно и ответственно удовлетворять растущий спрос, «уделяя приоритетное внимание стабильности, доступности и экологичности».

ОАЭ входят в ОПЕК с 1967 г. – сначала от имени эмирата Абу-Даби, а после образования ОАЭ в 1971 г. сохранили членство. Все это время страна участвовала в поддержании ценовой стабильности.

ОПЕК объединяет страны – экспортеры нефти и занимается согласованием квот добычи и стабилизацией рынка. Формат ОПЕК+ включает также крупных производителей вне организации.

28 апреля аналитики консалтинговой компании Б1 сообщали, что блокада Ормузского пролива более чем на пять недель может привести к росту цены на нефть выше $150 за барр. В сценарии затяжной эскалации с ограничением судоходства добыча в странах Персидского залива может снизиться на 10 млн барр. в сутки к уровню февраля 2026 г., а цены удержатся выше $100 за барр. При быстром восстановлении трафика котировки могут остаться ниже этого уровня.

