ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая

28 апреля аналитики консалтинговой компании Б1 сообщали, что блокада Ормузского пролива более чем на пять недель может привести к росту цены на нефть выше $150 за барр. В сценарии затяжной эскалации с ограничением судоходства добыча в странах Персидского залива может снизиться на 10 млн барр. в сутки к уровню февраля 2026 г., а цены удержатся выше $100 за барр. При быстром восстановлении трафика котировки могут остаться ниже этого уровня.