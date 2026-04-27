Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,965-0,14%CHKZ17 400+4,5%CHMK3 975-1,12%IMOEX2 740,91+0,29%RTSI1 143,22+0,29%RGBI119,54-0,29%RGBITR778,98-0,19%
Главная / Экономика /

Главный экономист ВЭБ.РФ предрек конец эпохи ОАЭ как финансового центра

Ведомости

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач ожидает, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к смене роли ОАЭ в мировой финансовой системе. По его словам, Эмираты  утратят статус центра финансового благополучия и расчетных операций.  Об этом он сообщил в интервью «Ведомостям».

«Я думаю, что последствия будут тяжелее. Конфликт в той или иной форме продлится год, если не больше, к тому же понадобится время и на восстановление разрушенной инфраструктуры» – пояснил  экономист.

Он отметил, что существуют минимальные оценки, по которым рост мирового ВВП в этом году затормозится на 0,2–0,3 процентных пункта и составит 2,7–2,8% вместо 3%. 

Регион Персидского залива превратился в зону перманентного риска, где периодические атаки будут продолжаться. Логистические цепочки останутся под угрозой даже при снятии блокады с Ормузского пролива. При этом экономист указал и на наличие других горячих точек в Сирии, которые влекут за собой изменения в потоках поставок.

По его прогнозу, после завершения активной фазы столкновений мировая экономика продолжит терять темпы роста еще много лет.

15 марта экономист Goldman Sachs Фарука Сусси сообщил, что при затягивании военного конфликта с Ираном, двухмесячной блокировке Ормузского пролива, ВВП Катара и Кувейта может снизится на 14%. Саудовская Аравия потеряет около 3%, ОАЭ – 5%.

За почти 50 дней конфликта мировой рынок потерял более 500 млн баррелей сырой нефти и конденсата (свыше $50 млрд ущерба). По расчетам «Ведомостей», в марте добыча нефти странами Персидского залива сократилась на 33% ( – 8 млн барр./сутки) к февралю - до 16,5 млн барр./сутки. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её