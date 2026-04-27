Главный экономист ВЭБ.РФ предрек конец эпохи ОАЭ как финансового центра
«Я думаю, что последствия будут тяжелее. Конфликт в той или иной форме продлится год, если не больше, к тому же понадобится время и на восстановление разрушенной инфраструктуры» – пояснил экономист.
Он отметил, что существуют минимальные оценки, по которым рост мирового ВВП в этом году затормозится на 0,2–0,3 процентных пункта и составит 2,7–2,8% вместо 3%.
Регион Персидского залива превратился в зону перманентного риска, где периодические атаки будут продолжаться. Логистические цепочки останутся под угрозой даже при снятии блокады с Ормузского пролива. При этом экономист указал и на наличие других горячих точек в Сирии, которые влекут за собой изменения в потоках поставок.
По его прогнозу, после завершения активной фазы столкновений мировая экономика продолжит терять темпы роста еще много лет.
15 марта экономист Goldman Sachs Фарука Сусси сообщил, что при затягивании военного конфликта с Ираном, двухмесячной блокировке Ормузского пролива, ВВП Катара и Кувейта может снизится на 14%. Саудовская Аравия потеряет около 3%, ОАЭ – 5%.
За почти 50 дней конфликта мировой рынок потерял более 500 млн баррелей сырой нефти и конденсата (свыше $50 млрд ущерба). По расчетам «Ведомостей», в марте добыча нефти странами Персидского залива сократилась на 33% ( – 8 млн барр./сутки) к февралю - до 16,5 млн барр./сутки.