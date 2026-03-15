Goldman Sachs: экономикам стран Персидского залива грозит резкий спад

По прогнозам экономиста Goldman Sachs Фарука Сусси, если война продлится до апреля и приведет к двухмесячной остановке судоходства в Ормузском проливе, ВВП Катара и Кувейта может сократиться на 14% в 2026 г. Это станет самым глубоким экономическим спадом для этих стран со времен войны в Персидском заливе 1990–1991 гг. Саудовская Аравия и ОАЭ, благодаря возможности перенаправить нефтяные потоки в обход пролива, пострадают меньше, но все же могут потерять около 3% и 5% ВВП соответственно – худший показатель с пандемии 2020 г.