Goldman Sachs: экономикам стран Персидского залива грозит резкий спад

Goldman Sachs: экономикам стран Персидского залива грозит резкий спадЗатягивание войны с Ираном может обойтись Катару и Кувейту в 14% ВВП
Затягивание конфликта с Ираном грозит экономикам Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ серьезным спадом, который для некоторых станет худшим с 1990-х гг. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анализ Goldman Sachs.
По прогнозам экономиста Goldman Sachs Фарука Сусси, если война продлится до апреля и приведет к двухмесячной остановке судоходства в Ормузском проливе, ВВП Катара и Кувейта может сократиться на 14% в 2026 г. Это станет самым глубоким экономическим спадом для этих стран со времен войны в Персидском заливе 1990–1991 гг. Саудовская Аравия и ОАЭ, благодаря возможности перенаправить нефтяные потоки в обход пролива, пострадают меньше, но все же могут потерять около 3% и 5% ВВП соответственно – худший показатель с пандемии 2020 г.
«Для многих экономик Залива война может иметь более серьезные краткосрочные последствия, чем COVID. Когда пыль осядет, они восстановятся, но шрамы, которые конфликт оставит на доверии, еще предстоит увидеть», – отметил Сусси.
Аналитики подчеркивают, что регион столкнулся с двойным ударом: страдают как нефтяной, так и ненефтяной сектора. На фоне блокировки Ормузского пролива цены на нефть Brent в пятницу превысили $103 за баррель. Катар лишился возможности экспортировать СПГ, Бахрейн сокращает производство на крупнейшем в мире алюминиевом заводе Alba.
В ненефтяном секторе удар придется на недвижимость, туризм и инвестиции. При этом Саудовская Аравия, по мнению экспертов, может оказаться в наилучшем положении: королевство отражает большинство атак, воздушное пространство и бизнес остаются открытыми. Более того, при сохранении высоких цен на нефть дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2026 г. может оказаться меньше, чем прогнозировалось до войны. ОАЭ, вероятно, сохранят профицит, тогда как дефицит Катара может вырасти.
Экономисты отмечают, что страны Залива могут продолжать прибегать к заимствованиям на долговых рынках. Инвесторы пока не выражают серьезной обеспокоенности по поводу облигаций, полагая, что рынок не закладывает в цены затяжной конфликт.