Глава минэнерго США: война с Ираном может продлиться еще несколько недель

Глава минэнерго США: война с Ираном может продлиться еще несколько недельЦены на нефть будут оставаться высокими в течение этого периода
Война с Ираном может продлиться еще несколько недель, а цены на нефть и бензин в этот период останутся повышенными. Об этом министр энергетики США Крис Райт заявил в эфире программы This Week на телеканале ABC.
В ходе интервью он отстаивал позицию администрации Дональда Трампа, утверждая, что временные неудобства на заправках перед промежуточными выборами необходимы для достижения долгосрочной цели – нейтрализации иранской угрозы на Ближнем Востоке.
«Я думаю, что этот конфликт определенно завершится в ближайшие несколько недель – может быть, и раньше, и после этого мы увидим восстановление поставок и снижение цен», – заявил Райт.
По итогам пятницы нефть торговалась выше $103 за баррель на фоне того, что Иран продолжает удерживать контроль над Ормузским проливом, через который в обычное время проходит пятая часть мировых поставок нефти и аналогичная доля сжиженного природного газа.
В субботу Трамп призвал другие страны направить военные корабли для обеспечения судоходства в проливе, выразив надежду на участие Китая, Франции, Японии, Южной Кореи и Великобритании. Высокопоставленный представитель правящей партии Японии заявил, что отправка японских военных кораблей на Ближний Восток для сопровождения танкеров столкнется с «серьезными препятствиями».
Райт сообщил, что провел переговоры с упомянутыми Трампом странами, но не стал вдаваться в подробности. «Очевидно, что у нас будет поддержка других наций для достижения этой цели», – заявил он в программе Meet The Press на телеканале NBC.
На фоне кризиса США выдали лицензию, разрешающую РФ поставлять и продавать нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Поставки разрешены до 11 апреля. Спецпредставитель президента США Кирилл Дмитриев уточнил, что США снимают все ограничения с около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите. Вашингтон пошел на смягчение антироссийских санкций в попытке стабилизировать цены на нефть, которые начали резко расти после начала войны против Ирана и перекрытия Ормузского пролива.