Глава минэнерго США: война с Ираном может продлиться еще несколько недель

На фоне кризиса США выдали лицензию, разрешающую РФ поставлять и продавать нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Поставки разрешены до 11 апреля. Спецпредставитель президента США Кирилл Дмитриев уточнил, что США снимают все ограничения с около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите. Вашингтон пошел на смягчение антироссийских санкций в попытке стабилизировать цены на нефть, которые начали резко расти после начала войны против Ирана и перекрытия Ормузского пролива.