CNY Бирж.10,993-0,2%VEON-RX67,1+0,9%MGTS1 0720%IMOEX2 594,95-0,99%RTSI1 083,6-0,99%RGBI119,68-0,02%RGBITR781,78+0,01%
«Камаз» увеличил объем программы облигаций до 170 млрд рублей

Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 120 млрд руб. до 170 млрд руб. или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте.

Московская биржа зарегистрировала программу в феврале 2017 г. В рамках нее было размещено 22 выпуска облигаций, половина из них погашена. Сейчас в обращении находится 11 биржевых выпусков облигаций на 58,8 млрд руб. и девять выпусков классических бумаг на 35 млрд руб.

30 апреля «Камаз» опубликовал отчет по РСБУ за I квартал 2026 г. Чистый убыток компании за указанный период снизился на 26,3% в годовом выражении и составил 9,2 млрд руб. Выручка компании упала на 14,7% и достигла 49,4 млрд руб.

По итогам 2025 г. чистый убыток производителя по МСФО составил 43 млрд руб. по сравнению с прибылью в 731 млн руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3% до 382,1 млрд руб., операционный убыток составил 17,1 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 22,8 млрд руб. в предыдущем году. Валовая прибыль упала на 54% до 28,3 млрд руб.

