«Камаз» увеличил объем программы облигаций до 170 млрд рублей
Московская биржа зарегистрировала программу в феврале 2017 г. В рамках нее было размещено 22 выпуска облигаций, половина из них погашена. Сейчас в обращении находится 11 биржевых выпусков облигаций на 58,8 млрд руб. и девять выпусков классических бумаг на 35 млрд руб.
30 апреля «Камаз» опубликовал отчет по РСБУ за I квартал 2026 г. Чистый убыток компании за указанный период снизился на 26,3% в годовом выражении и составил 9,2 млрд руб. Выручка компании упала на 14,7% и достигла 49,4 млрд руб.
По итогам 2025 г. чистый убыток производителя по МСФО составил 43 млрд руб. по сравнению с прибылью в 731 млн руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3% до 382,1 млрд руб., операционный убыток составил 17,1 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 22,8 млрд руб. в предыдущем году. Валовая прибыль упала на 54% до 28,3 млрд руб.