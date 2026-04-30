Чистый убыток «Камаза» в I квартале снизился на 26,3%

Ведомости

Чистый убыток крупнейшего российского производителя грузовиков «Камаз» по РСБУ за январь – март 2026 г. сократился относительно такого же периода годом ранее на 26,3% и составил 9,2 млрд руб.

Выручка компании по итогам I квартала снизилась на 14,7% и достигла 49,4 млрд руб. Себестоимость продаж упала на 16,8% до 48 млрд руб. Валовая прибыль составила 1,4 млрд руб. по сравнению с 204,1 млн руб. в предыдущем году.

17 апреля «Камаз» опубликовал отчет по МСФО за 2025 г. Чистый убыток производителя в прошлом году составил 43 млрд руб. против прибыли в 731 млн руб. в 2024 г. Выручка уменьшилась на 3% до 382,1 млрд руб., операционный убыток составил 17,1 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 22,8 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль сократилась на 54% до 28,3 млрд руб. в 2025 г., а себестоимость продаж увеличилась на 7% до 355 млрд руб.

В марте генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин заявил, что российский грузовой авторынок в 2026 г. не покажет значимого восстановления. По его словам, в компании не ожидают прибыли по итогам текущего года.

