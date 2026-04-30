Чистый убыток «Камаза» в I квартале снизился на 26,3%

17 апреля «Камаз» опубликовал отчет по МСФО за 2025 г. Чистый убыток производителя в прошлом году составил 43 млрд руб. против прибыли в 731 млн руб. в 2024 г. Выручка уменьшилась на 3% до 382,1 млрд руб., операционный убыток составил 17,1 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 22,8 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль сократилась на 54% до 28,3 млрд руб. в 2025 г., а себестоимость продаж увеличилась на 7% до 355 млрд руб.