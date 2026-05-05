Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 106,09+1,07%RGBI119,55-0,13%CNY Бирж.11,045+0,27%IMOEX2 648,76+1,07%RGBITR780,97-0,09%
Главная / Инвестиции /

АКРА сняло статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Делимобиля»

Ведомости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сняло статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу ПАО «Каршеринг Руссия» («Делимобиль»).

Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне BBB+(RU) с негативным прогнозом. Агентство связало снятие статуса «под наблюдением» по рейтингу с включением сервиса в «белые списки» Минцифры и заключением договора с банком о предоставлении финансирования в размере, достаточном для рефинансирования существенной части долговых обязательств, подлежащих погашению в 2026 г.

Кредитный рейтинг «Делимобиля» базируется на высоких оценках бизнеса и корпоративного управления, средней оценке за размер и высокой рентабельности. Умеренно слабая оценка ликвидности учитывает возможность получения акционерной поддержки. При этом на рейтинг оказывают давление высокая долговая нагрузка и низкое покрытие процентных платежей.

Основатель и гендиректор компании Винченцо Трани заявил, что снятие статуса «под наблюдением» и подтверждение рейтинга указывают, что сервис последовательно сокращает финансовые риски и укрепляет устойчивость бизнеса.

5 мая «Делимобиль» сообщил о достижении договоренности с ВТБ о привлечении финансирования в формате возвратного лизинга на сумму до 6,7 млрд руб. сроком до трех лет.

Чистый убыток компании по итогам 2025 г. составил 3,7 млрд руб. Выручка выросла на 11% год к году и достигла 30,8 млрд руб. Показатель EBITDA составил 6,2 млрд руб., рентабельность по показателю – 20%. Трани связал отрицательный финансовый результат с масштабными инвестициями после IPO 2024 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте