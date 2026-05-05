АКРА сняло статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Делимобиля»
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сняло статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу ПАО «Каршеринг Руссия» («Делимобиль»).
Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне BBB+(RU) с негативным прогнозом. Агентство связало снятие статуса «под наблюдением» по рейтингу с включением сервиса в «белые списки» Минцифры и заключением договора с банком о предоставлении финансирования в размере, достаточном для рефинансирования существенной части долговых обязательств, подлежащих погашению в 2026 г.
Кредитный рейтинг «Делимобиля» базируется на высоких оценках бизнеса и корпоративного управления, средней оценке за размер и высокой рентабельности. Умеренно слабая оценка ликвидности учитывает возможность получения акционерной поддержки. При этом на рейтинг оказывают давление высокая долговая нагрузка и низкое покрытие процентных платежей.
Основатель и гендиректор компании Винченцо Трани заявил, что снятие статуса «под наблюдением» и подтверждение рейтинга указывают, что сервис последовательно сокращает финансовые риски и укрепляет устойчивость бизнеса.
Чистый убыток компании по итогам 2025 г. составил 3,7 млрд руб. Выручка выросла на 11% год к году и достигла 30,8 млрд руб. Показатель EBITDA составил 6,2 млрд руб., рентабельность по показателю – 20%. Трани связал отрицательный финансовый результат с масштабными инвестициями после IPO 2024 г.