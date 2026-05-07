Акционеры «Группы Позитив» утвердили дивиденды за I квартал
Акционеры головной компании Positive Technologies ПАО «Группа Позитив» одобрили выплату дивидендов за январь – март 2026 г. в размере 28,08 руб. на одну акцию.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 17 мая 2026 г.
7 апреля «Группа Позитив» объявила о планах выплатить дивиденды акционерам в размере 2 млрд руб., или 28,08 руб. на акцию. В компании пояснили, что фактически это выплаты по итогам за 2025 г., но формально источником прибыли выступает I квартал этого года.
Выручка группы по МСФО за прошлый год снизилась на 26% в годовом выражении до 30,9 млрд руб. Объем оплаченных отгрузок увеличился на 40% относительно 2024 г. и достиг 33,6 млрд руб. Чистая управленческая прибыль (NIC) составила 2,7 млрд руб. против убытка в предыдущем отчетном периоде.