Акционеры «Группы Позитив» утвердили дивиденды за I квартал

7 апреля «Группа Позитив» объявила о планах выплатить дивиденды акционерам в размере 2 млрд руб., или 28,08 руб. на акцию. В компании пояснили, что фактически это выплаты по итогам за 2025 г., но формально источником прибыли выступает I квартал этого года.