Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LKOH5 091,5-0,63%CNY Бирж.10,974+0,26%IMOEX2 616,42-0,61%RTSI1 095,69-0,61%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,6+0,02%
Главная / Инвестиции /

Акционеры «Группы Позитив» утвердили дивиденды за I квартал

Ведомости

Акционеры головной компании Positive Technologies ПАО «Группа Позитив» одобрили выплату дивидендов за январь – март 2026 г. в размере 28,08 руб. на одну акцию.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 17 мая 2026 г.

7 апреля «Группа Позитив» объявила о планах выплатить дивиденды акционерам в размере 2 млрд руб., или 28,08 руб. на акцию. В компании пояснили, что фактически это выплаты по итогам за 2025 г., но формально источником прибыли выступает I квартал этого года.

Выручка группы по МСФО за прошлый год снизилась на 26% в годовом выражении до 30,9 млрд руб. Объем оплаченных отгрузок увеличился на 40% относительно 2024 г. и достиг 33,6 млрд руб. Чистая управленческая прибыль (NIC) составила 2,7 млрд руб. против убытка в предыдущем отчетном периоде.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её