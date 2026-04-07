Выручка «Группы Позитив» в 2025 году выросла на 26%
По итогам 2025 г. выручка ПАО «Группа Позитив», головной компании Positive Technologies, по МСФО составила 30,9 млрд руб., что на 26% выше показателя прошлого года. Об этом говорится в отчете компании.
Объем оплаченных отгрузок за 2025 г. достиг 33,6 млрд руб., что на 40% больше, чем в 2024 г. При этом компания вышла в зону положительной чистой управленческой прибыли (NIC): показатель составил 2,7 млрд руб. после убытка в предыдущем отчетном периоде.
«Группа Позитив» планирует в мае выплатить дивиденды акционерам в размере 2 млрд руб., или 28,08 руб. на акцию, сообщила пресс-служба компании. Фактически это будут выплаты по результатам деятельности группы за 2025 г., но формально источником прибыли выступит первый квартал 2026 г.
Совет директоров «Группы Позитив» 7 апреля рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г., сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации. Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что общество является холдингом, в котором операционную деятельность осуществляют его дочерние общества, а также учитывая сформированный операционный цикл, при котором денежные средства в оплату отгрузок поступают от контрагентов в дочерние общества в течение всего первого квартала календарного года. Годовая финансовая отчетность компании по расчетам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 г. еще не отражает большей части поступлений от дочерних обществ, говорится в сообщении.