Совет директоров «Группы Позитив» рекомендовал не платить дивиденды за 2025 год
Совет директоров «Группы Позитив» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что Общество является холдингом, в котором операционную деятельность осуществляют его дочерние общества, а также учитывая сформированный операционный цикл, при котором денежные средства в оплату отгрузок поступают от контрагентов в дочерние общества в течение всего первого квартала календарного года. Годовая финансовая отчетность компании по расчетам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 г. еще не отражает большей части поступлений от дочерних обществ, говорится в сообщении.
Совет директоров рекомендовал не распределять чистую прибыль по итогам 2025 г. в связи с ее отсутствием, а чистый убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в полном объеме.
При этом 2 апреля совет директоров ПАО «Группа Позитив» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2025 г. в размере 28,08 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов рекомендуется направить 2 млрд руб. В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается установить 17 мая.
9 февраля «Группа Позитив» опубликовала предварительные итоги деятельности за 2025 г. Объем отгрузок компании увеличился до 35 млрд руб. с 24,1 млрд руб. в предыдущем году.