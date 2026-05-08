«Селигдар» может не выплатить дивиденды за 2025 год
Совет директоров российского полиметаллического холдинга «Селигдар» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.
Общее собрание акционеров, на котором будет обсуждаться вопрос выплаты дивидендов, состоится 10 июня 2026 г.
В прошлом году выручка «Селигдара» от продажи золота увеличилась на 53% в годовом выражении и достигла 77,7 млрд руб. Выручка от продажи оловянного, вольфрамового и медного концентратов выросла на 23% до 9,2 млрд руб. Общая выручка от реализации золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов возросла на 49% и составила 86,9 млрд руб.
Добыча руды показала рост на 51% до 10,8 млн т. Объем добычи песков почти не изменился и составил 1,4 млн куб. м. Производство лигатурного золота за год увеличилось на 10% и достигло 8,07 т. Объем производства серебра в сплаве доре составил 5,991 т. Объем продажи произведенного золота вырос на 19% до 8,4 т.