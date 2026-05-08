MOEX167,5-0,22%CNY Бирж.10,937-0,12%IMOEX2 608,03-0,28%RTSI1 101,01-0,28%RGBI119,36-0,05%RGBITR780,42-0,02%
Инвестиции

Мосбиржа начнет торги тремя фьючерсами на индексы цифровых валют 14 мая

Ведомости

Московская биржа 14 мая 2026 г. начнет торги тремя новыми фьючерсными контрактами на индексы цифровых валют Solana, Ripple и Tron. Доступ к инструментам будет только у квалифицированных инвесторов.

Новые инструменты расчетные и не предполагают поставки валюты. Расчеты будут проводиться в рублях. Срок обращения контрактов составит месяц. Последним днем торгов станет последняя пятница каждого месяца. В качестве цены исполнения будет использоваться среднее значение соответствующего индекса площадки иностранных цифровых валют с 17:00 до 18:00 мск в последний день заключения контракта.

Код контракта Solana – SOL (краткий – S3), шаг цены составит $0,01, стоимость шага – $0,01. Код контракта Ripple – XRP (краткий – XR), шаг цены составит $0,0001, стоимость шага – $0,01. Код контракта Tron – TRX (краткий – TX), шаг цены составит $0,0001, стоимость шага – $0,01.

4 мая Мосбиржа объявила, что с 13 мая начнет расчет и публикацию индексов, которые будут отражать динамику Solana, Ripple, Tron и Binance Coin. Для расчета индексов иностранных цифровых валют будут использоваться данные криптобирж Binance (50%), Bybit (20%), OKX (15%) и Bitget (15%).

После запуска новых индикаторов число индексов цифровых валют, которые рассчитывает площадка, достигнет шести. В перспективе биржа намерена нарастить количество индикаторов цифровых валют до 10.

