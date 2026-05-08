Мосбиржа начнет торги тремя фьючерсами на индексы цифровых валют 14 мая
Московская биржа 14 мая 2026 г. начнет торги тремя новыми фьючерсными контрактами на индексы цифровых валют Solana, Ripple и Tron. Доступ к инструментам будет только у квалифицированных инвесторов.
Новые инструменты расчетные и не предполагают поставки валюты. Расчеты будут проводиться в рублях. Срок обращения контрактов составит месяц. Последним днем торгов станет последняя пятница каждого месяца. В качестве цены исполнения будет использоваться среднее значение соответствующего индекса площадки иностранных цифровых валют с 17:00 до 18:00 мск в последний день заключения контракта.
Код контракта Solana – SOL (краткий – S3), шаг цены составит $0,01, стоимость шага – $0,01. Код контракта Ripple – XRP (краткий – XR), шаг цены составит $0,0001, стоимость шага – $0,01. Код контракта Tron – TRX (краткий – TX), шаг цены составит $0,0001, стоимость шага – $0,01.
После запуска новых индикаторов число индексов цифровых валют, которые рассчитывает площадка, достигнет шести. В перспективе биржа намерена нарастить количество индикаторов цифровых валют до 10.