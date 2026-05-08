Петербургская биржа может запустить торги продукцией мясной отрасли
Продукция мясной отрасли с большой вероятностью может войти в перечень торгуемых товаров в будущем. Об этом заявил вице-президент Петербургской Биржи Дмитрий Чернышев на деловой программе Кавказского инвестиционного форума.
Чернышев принял участие в дискуссии «Овцеводство будущего: стратегия и потенциал развития в СКФО». На мероприятии обсуждались стратегические цели, определяющие выход российского овцеводства из стагнации и раскрытие потенциала развития отрасли. Вице-президент площадки напомнил, что 16 апреля прошли первые торги овечьей шерстью.
По его словам, площадка в ближайшей перспективе ожидает выхода на торги новых отраслевых предприятий.
16 апреля Петербургская биржа запустила новый сегмент организованной торговли продукцией агропромышленного комплекса. Предметом торгов стала овечья кроссбредная шерсть, сделки проходят в секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» с клирингом и расчетами в рублях.
В этот день на торгах было продано 20 т сырья. Продавцом стал ИП Сергей Ситников (Хакасия), покупателем – «Байкальский текстильный комбинат» (Бурятия).