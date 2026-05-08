Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UNKL4 120+0,73%CNY Бирж.10,936-0,13%IMOEX2 608,27-0,27%RTSI1 101,12-0,27%RGBI119,36-0,05%RGBITR780,42-0,02%
Главная / Инвестиции /

Петербургская биржа может запустить торги продукцией мясной отрасли

Ведомости

Продукция мясной отрасли с большой вероятностью может войти в перечень торгуемых товаров в будущем. Об этом заявил вице-президент Петербургской Биржи Дмитрий Чернышев на деловой программе Кавказского инвестиционного форума.

Чернышев принял участие в дискуссии «Овцеводство будущего: стратегия и потенциал развития в СКФО». На мероприятии обсуждались стратегические цели, определяющие выход российского овцеводства из стагнации и раскрытие потенциала развития отрасли. Вице-президент площадки напомнил, что 16 апреля прошли первые торги овечьей шерстью.

По его словам, площадка в ближайшей перспективе ожидает выхода на торги новых отраслевых предприятий.

16 апреля Петербургская биржа запустила новый сегмент организованной торговли продукцией агропромышленного комплекса. Предметом торгов стала овечья кроссбредная шерсть, сделки проходят в секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» с клирингом и расчетами в рублях.

В этот день на торгах было продано 20 т сырья. Продавцом стал ИП Сергей Ситников (Хакасия), покупателем – «Байкальский текстильный комбинат» (Бурятия).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь