Денежные поступления «Эталона» увеличились на 47% в I квартале
Объем денежных поступлений девелопера «Эталон груп» за январь – март 2026 г. увеличился на 47% относительно такого же периода прошлого года и достиг 26,6 млрд руб.
Компания продала за указанный период 90 000 кв. м за 24,7 млрд руб. Доля премиального сегмента в реализации выросла до 11% против 4% годом ранее. Доля ипотечных продаж в структуре продажи жилья продемонстрировала рост до 41% по сравнению с 29% в предыдущем году.
По итогам I квартала были проданы три объекта в Москве, включая один коммерческий объект и два участка из портфеля АО «Бизнес-недвижимость». В апреле девелопер также закрыл сделку по продаже двух земельных участков в Санкт-Петербурге.
16 апреля «Эталон груп» опубликовала отчетность по МСФО за 2025 г. Выручка компании в прошлом году возросла на 17% в годовом выражении и достигла 153,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 11% год к году до 30,6 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 20%. Соотношение чистого корпоративного долга и скорректированной EBITDA – 2,7х.
Скорректированная валовая прибыль выросла на 9% и достигла 45,1 млрд руб., валовая рентабельность составила 30%. Коммерческие, административные и управленческие расходы сократились на 1,1 процентного пункта до 10% от выручки.