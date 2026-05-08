Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,915-0,32%ARSA7,68-2,17%CHKZ16 250-0,61%IMOEX2 608,37-0,27%RTSI1 101,16-0,27%RGBI119,29-0,11%RGBITR780-0,07%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Денежные поступления «Эталона» увеличились на 47% в I квартале

Ведомости

Объем денежных поступлений девелопера «Эталон груп» за январь – март 2026 г. увеличился на 47% относительно такого же периода прошлого года и достиг 26,6 млрд руб.

Компания продала за указанный период 90 000 кв. м за 24,7 млрд руб. Доля премиального сегмента в реализации выросла до 11% против 4% годом ранее. Доля ипотечных продаж в структуре продажи жилья продемонстрировала рост до 41% по сравнению с 29% в предыдущем году.

По итогам I квартала были проданы три объекта в Москве, включая один коммерческий объект и два участка из портфеля АО «Бизнес-недвижимость». В апреле девелопер также закрыл сделку по продаже двух земельных участков в Санкт-Петербурге.

16 апреля «Эталон груп» опубликовала отчетность по МСФО за 2025 г. Выручка компании в прошлом году возросла на 17% в годовом выражении и достигла 153,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 11% год к году до 30,6 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 20%. Соотношение чистого корпоративного долга и скорректированной EBITDA – 2,7х.

Скорректированная валовая прибыль выросла на 9% и достигла 45,1 млрд руб., валовая рентабельность составила 30%. Коммерческие, административные и управленческие расходы сократились на 1,1 процентного пункта до 10% от выручки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её