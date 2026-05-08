Денежные поступления «Эталона» увеличились на 47% в I квартале

16 апреля «Эталон груп» опубликовала отчетность по МСФО за 2025 г. Выручка компании в прошлом году возросла на 17% в годовом выражении и достигла 153,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 11% год к году до 30,6 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 20%. Соотношение чистого корпоративного долга и скорректированной EBITDA – 2,7х.