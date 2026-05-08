Honda получила около 400 млрд иен операционного убытка
Японский автопроизводитель Honda Motor получил операционный убыток в размере около 400 млрд иен ($2,5 млрд) по результатам финансового года, который завершился в марте. Об этом пишет Nikkei.
Убыток связан с потерями из-за пересмотра компанией стратегии в сфере электромобилей. Для Honda это первый годовой операционный убыток за почти 70 лет ее деятельности. Компания представит годовой отчет 14 мая.
В марте 2022 г. Honda объявила о решении прекратить экспорт своей продукции в Россию на фоне спецоперации и санкций. В июне 2023 г. генеральный директор «Мотор-плейс» Михаил Плотников сообщил, что автомобили японской компании будут поставлять в российские дилерские центры по параллельному импорту из КНР.