Машины Honda будут поставляться в Россию по параллельному импорту из КНР
Автомобили японской компании Honda будут поставлять в российские дилерские центры по параллельному импорту из КНР, сообщил генеральный директор компании «Мотор-плейс» Михаил Плотников, пишет ТАСС.
«Можно сказать, что поставки автомобилей возобновил местный дистрибьютор, который завозит эти машины по параллельному импорту из Китая. Мы не поставляем автомобили непосредственно от компании, а работаем сейчас через наших партнеров в Китае», – рассказал руководитель компании.
О намерении прекратить поставки в РФ Honda заявила еще в декабре 2020 г. Тогда об этом объявила российская дочерняя компания автоконцерна и уточнила, что автомобили перестанут поступать в течение 2022 г. В начале марта прошлого года Honda заявила о решении прекратить экспорт своей продукции в Россию на фоне спецоперации и санкций.
Mazda, как отмечала газета, производит автомобили на совместном предприятии с российской компанией Sollers во Владивостоке, где в 2021 г. было выпущено около 29 000 машин. В мае прошлого года сообщалось, что Mazda Sollers ведет переговоры о возобновлении поставок комплектующих на заводы в Россию. 10 ноября 2022 г. Sollers сообщил, что выкупит долю Mazda в совместном предприятии (СП) и планирует перезапуск завода на новой модельной линейке в 2023 г.