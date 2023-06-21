Машины Honda будут поставляться в Россию по параллельному импорту из КНР

Mazda, как отмечала газета, производит автомобили на совместном предприятии с российской компанией Sollers во Владивостоке, где в 2021 г. было выпущено около 29 000 машин. В мае прошлого года сообщалось, что Mazda Sollers ведет переговоры о возобновлении поставок комплектующих на заводы в Россию. 10 ноября 2022 г. Sollers сообщил, что выкупит долю Mazda в совместном предприятии (СП) и планирует перезапуск завода на новой модельной линейке в 2023 г.