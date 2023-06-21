Газета
Бизнес

Машины Honda будут поставляться в Россию по параллельному импорту из КНР

Ведомости

Автомобили японской компании Honda будут поставлять в российские дилерские центры по параллельному импорту из КНР, сообщил генеральный директор компании «Мотор-плейс» Михаил Плотников, пишет ТАСС.

«Можно сказать, что поставки автомобилей возобновил местный дистрибьютор, который завозит эти машины по параллельному импорту из Китая. Мы не поставляем автомобили непосредственно от компании, а работаем сейчас через наших партнеров в Китае», – рассказал руководитель компании.

О намерении прекратить поставки в РФ Honda заявила еще в декабре 2020 г. Тогда об этом объявила российская дочерняя компания автоконцерна и уточнила, что автомобили перестанут поступать в течение 2022 г. В начале марта прошлого года Honda заявила о решении прекратить экспорт своей продукции в Россию на фоне спецоперации и санкций. 

Ранее по теме: Volkswagen в России исчезнет как бренд

Вместе с Honda об этом сообщил концерн Mazda, который объявил о приостановке экспорта автозапчастей на свой завод в стране, сообщала газета Nikkei. Осенью 2022 г. газета писала, что Mazda рассматривает возможность прекращения производства в России из-за сбоев в цепочке поставок.

Mazda, как отмечала газета, производит автомобили на совместном предприятии с российской компанией Sollers во Владивостоке, где в 2021 г. было выпущено около 29 000 машин. В мае прошлого года сообщалось, что Mazda Sollers ведет переговоры о возобновлении поставок комплектующих на заводы в Россию. 10 ноября 2022 г. Sollers сообщил, что выкупит долю Mazda в совместном предприятии (СП) и планирует перезапуск завода на новой модельной линейке в 2023 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных