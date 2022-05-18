Mazda Sollers может возобновить поставки комплектующих на завод в России
Автопроизводитель Mazda Sollers ведет переговоры о возобновлении поставок комплектующих на заводы в Россию, следует из заявления компании.
«Mazda Sollers сообщает о продлении корпоративного, полностью оплачиваемого отпуска для сотрудников с 19 мая. Как и другие автопроизводители, Mazda Sollers в данный момент испытывает дефицит компонентов, что вызвано разрывом логистических цепочек — поставки комплектующих на завод временно приостановлены. В настоящее время компания ведет переговоры о возобновлении поставок», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
«Мазда Соллерс Рус» — это совместное предприятие Sollers и японской Mazda Motor Corporation. «Соллерс» — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ.
После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа.