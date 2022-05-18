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Mazda Sollers может возобновить поставки комплектующих на завод в России

Ведомости

Автопроизводитель Mazda Sollers ведет переговоры о возобновлении поставок комплектующих на заводы в Россию, следует из заявления компании.

«Mazda Sollers сообщает о продлении корпоративного, полностью оплачиваемого отпуска для сотрудников с 19 мая. Как и другие автопроизводители, Mazda Sollers в данный момент испытывает дефицит компонентов, что вызвано разрывом логистических цепочек — поставки комплектующих на завод временно приостановлены. В настоящее время компания ведет переговоры о возобновлении поставок», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

«Мазда Соллерс Рус» — это совместное предприятие Sollers и японской Mazda Motor Corporation. «Соллерс» — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ.

После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных