Mazda Sollers может возобновить поставки комплектующих на завод в России

«Mazda Sollers сообщает о продлении корпоративного, полностью оплачиваемого отпуска для сотрудников с 19 мая. Как и другие автопроизводители, Mazda Sollers в данный момент испытывает дефицит компонентов, что вызвано разрывом логистических цепочек — поставки комплектующих на завод временно приостановлены. В настоящее время компания ведет переговоры о возобновлении поставок», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).