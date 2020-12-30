Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году

Сейчас линейка Honda в России представлена двумя машинами — кроссоверами CR-V (официальная цена стартует от 2 319 900 руб.) и Honda Pilot (от 3 599 900 руб.). По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по ноябрь 2020 г. продано всего 1 383 автомобиля Honda (по сравнению с 1 629 годом ранее). В России работает 40 официальных дилеров Honda.