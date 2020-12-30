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Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году

Ведомости

Российская «дочка» японского автопроизводителя Honda объявила о прекращении поставки автомобилей на российский рынок в 2022 г., сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

«»Хонда Мотор Рус» — дочерняя компания Honda Motor Co., объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 г.», — говорится в сообщении компании. Это решение объяснили в компании новой стратегией развития, «направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности».

Honda сохранит своё присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит послепродажное обслуживание уже реализованных автомобилей.

Сейчас линейка Honda в России представлена двумя машинами — кроссоверами CR-V (официальная цена стартует от 2 319 900 руб.) и Honda Pilot (от 3 599 900 руб.). По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по ноябрь 2020 г. продано всего 1 383 автомобиля Honda (по сравнению с 1 629 годом ранее). В России работает 40 официальных дилеров Honda.

По итогам 2019 г. выручка ООО «Хонда Мотор Рус» составила, по данным системы СПАРК, 3,11 млрд руб. Это более чем в три раза меньше, чем в 2015 г. (9,99 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных