Что будет после покупки «Соллерсом» доли Mazda в совместном предприятии

Что будет после покупки «Соллерсом» доли Mazda в совместном предприятииЕму не остается ничего, кроме как пригласить китайских партнеров на площадку
«Соллерс» выкупит долю Mazda в совместном предприятии (СП) и планирует перезапуск завода на новой модельной линейке в следующем году, сообщила 10 ноября российская компания. Все необходимые разрешения на сделку от ФАС и правительственной комиссии уже получены, уточняется в сообщении.
Японская Mazda Motor решила передать долю в СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» российскому партнеру, следует из опубликованного ранее отчета о финансовых результатах концерна за II квартал. Как отмечается, соглашение о передаче доли было подписано 24 октября. Сумма сделки составила 1 евро. Mazda оставила за собой право обратного выкупа доли в СП на протяжении трех лет за ту же сумму. Убытки японского концерна составят в связи с этим $82 млн.
СП «Мазда Соллерс» создано в 2012 г. одноименными компаниями на паритетной основе. Площадка проектной мощностью 50 000 автомобилей в год находится во Владивостоке. В прошлом году на ней было выпущено около 30 000 машин – это кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-9, седан Mazda 6. Позднее, в конце 2018 г., «Соллерс» и Mazda открыли там же производство двигателей Skyactiv-G объемом 2 л. Инвестиции в проект составили 3 млрд руб., а все собранные двигатели поставлялись на японские заводы Mazda.
Выручка СП в 2021 г. выросла на 20% в годовом выражении до 53,6 млрд руб., операционная прибыль – в 6 раз до 1,06 млрд руб., чистая прибыль – с 11 млн до 997 млн руб., следует из презентации к отчету МСФО за прошедший год российской группы. Продажи Mazda на российском рынке в прошлом году составили 28 900 автомобилей (+6,5% год к году). «Соллерс» по итогам 2021 г. получил от СП с японской компанией 700 млн руб. дивидендов.
В конце сентября «Ведомости» писали о переговорах «Соллерс» с Mazda по вопросам прекращения производства автомобилей во Владивостоке и выкупа «Соллерсом» доли Mazda в совместном предприятии. Тогда компания также сообщала, что разработала план перезапуска завода под производство автомобилей других брендов.
Предприятия «Мазда Соллерс Рус» приостановили выпуск машин в мае 2022 г. из-за проблем с поставками импортных компонентов на фоне СВО. 25 сентября японская газета Nikkei писала о намерении Mazda выйти из проекта с «Соллерс авто».
Проблемы с производством автомобилей иностранных марок в России возникли после начала СВО на Украине и введения санкций. Тогда иностранные автоконцерны объявили о приостановке поставок автомобилей и производства на заводах в РФ. Такое решение приняли Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и др.
Автоэксперт Владимир Беспалов считает, что для Mazda в условиях геополитической напряженности и невозможности загрузки производства «достаточно тяжело» продолжать деятельность в России. По его словам, занять производственную площадку во Владивостоке могут китайские производители, но называть конкретные бренды «пока рано». Сервисное обслуживание автомобилей Mazda в России, скорее всего, будет продолжено, полагает эксперт.