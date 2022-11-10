Что будет после покупки «Соллерсом» доли Mazda в совместном предприятии

Выручка СП в 2021 г. выросла на 20% в годовом выражении до 53,6 млрд руб., операционная прибыль – в 6 раз до 1,06 млрд руб., чистая прибыль – с 11 млн до 997 млн руб., следует из презентации к отчету МСФО за прошедший год российской группы. Продажи Mazda на российском рынке в прошлом году составили 28 900 автомобилей (+6,5% год к году). «Соллерс» по итогам 2021 г. получил от СП с японской компанией 700 млн руб. дивидендов.