Mazda обсуждает с «Соллерсом» отказ от сборки машин во Владивостоке

Mazda обсуждает с «Соллерсом» отказ от сборки машин во ВладивостокеПретендент на эту промплощадку быстро не найдется, считают эксперты
Соллерс авто» обсуждает с Mazda вопрос прекращения производства автомобилей во Владивостоке и выкупа «Соллерсом» доли Mazda в совместном предприятии (СП), сообщила российская компания 26 сентября. Переговоры касаются параметров выхода из проекта японской компании, пояснил «Ведомостям» представитель «Соллерс авто». При этом компания уже разработала план перезапуска завода под производство автомобилей других брендов и в настоящее время финализирует переговоры по этому вопросу, говорится в сообщении «Соллерс авто». Подробности представитель компании уточнить затруднился.
«Ведомости» направили запрос в Минпромторг.
Намерение Mazda выйти из проекта с «Соллерс авто» связано с тем, что сбои в цепочке поставок комплектующих, возникшие после начала СВО на Украине, затрудняют возобновление работы, писала японская газета Nikkei 25 сентября.