Mazda обсуждает с «Соллерсом» отказ от сборки машин во Владивостоке

Соллерс авто» обсуждает с Mazda вопрос прекращения производства автомобилей во Владивостоке и выкупа «Соллерсом» доли Mazda в совместном предприятии (СП), сообщила российская компания 26 сентября. Переговоры касаются параметров выхода из проекта японской компании, пояснил «Ведомостям» представитель «Соллерс авто». При этом компания уже разработала план перезапуска завода под производство автомобилей других брендов и в настоящее время финализирует переговоры по этому вопросу, говорится в сообщении «Соллерс авто». Подробности представитель компании уточнить затруднился.