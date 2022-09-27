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Mazda обсуждает с «Соллерсом» отказ от сборки машин во Владивостоке

Претендент на эту промплощадку быстро не найдется, считают эксперты
Денис Ильюшенков
Предприятия СП «Мазда Соллерс» приостановили выпуск машин в мае 2022 г. / Юрий Смитюк / ТАСС

Соллерс авто» обсуждает с Mazda вопрос прекращения производства автомобилей во Владивостоке и выкупа «Соллерсом» доли Mazda в совместном предприятии (СП), сообщила российская компания 26 сентября. Переговоры касаются параметров выхода из проекта японской компании, пояснил «Ведомостям» представитель «Соллерс авто». При этом компания уже разработала план перезапуска завода под производство автомобилей других брендов и в настоящее время финализирует переговоры по этому вопросу, говорится в сообщении «Соллерс авто». Подробности представитель компании уточнить затруднился.

«Ведомости» направили запрос в Минпромторг.

Намерение Mazda выйти из проекта с «Соллерс авто» связано с тем, что сбои в цепочке поставок комплектующих, возникшие после начала СВО на Украине, затрудняют возобновление работы, писала японская газета Nikkei 25 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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